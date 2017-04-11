Рада отклонила закон о КС Украины, не позволив завершить судебную реформу

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Верховная рада отклонила законопроект "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривал изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей, не позволив таким образом завершить судебную реформу.

Документ во втором чтении во вторник поддержали 219 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом законопроект считается отклоненным.

В ноябре 2016 года депутаты Верховной рады внесли данный законопроект в парламент. Венецианская комиссия поддержала документ, отметив, что проект закона является "значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции". Рада приняла документ в первом чтении 9 февраля 2017 года. Ко второму чтению к тексту документа было подано около 1000 поправок, в связи с чем депутаты рассматривали документ весь день. Несмотря на это, в Раде не хватило достаточного количества голосов для его принятия. Против выступили фракции "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Самопомощь".

Согласно документу, новая организационная структура КС Украины должна была состоять из большой палаты, двух сенатов суда, а также шести коллегий судей. Предусматривалась возможность отсрочки прекращения действия акта (его отдельных положений), который признан неконституционным. Впервые должен был вводиться отбор на должность судьи КС на конкурсной основе.

Законопроект предусматривал внедрение дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой. Украина брала на себя обязательство внедрить этот механизм еще в 1995 году, присоединившись к Совету Европы. Предполагалось, что с целью предоставления экспертной помощи по конституционным жалобам в КС временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.

В ходе обсуждения закона во втором чтении депутаты ряда фракций резко раскритиковали нормы, которыми, по их мнению, устанавливается большой размер оплаты труда судьям КС. По словам депутата оппозиционной фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, недопустимо, когда зарплата судьи будет исчисляться сотнями тысяч гривен, в то время когда средняя зарплата по Украине составляет 5 тысяч гривен (чуть более 185 долларов).

Ранее Верховная рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).