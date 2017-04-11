СМИ: служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в центре Киева, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в центре Киева неизвестные обстреляли фургон.

"Сегодня днем в центре Киева, в районе улиц Ярославов Вал и Лысенко, спецподразделение СБУ "Альфа" задержало группу злоумышленников", — говорится в сообщении

По данным агентства, во время спецоперации оружие не применялось.

Комментарием СБУ РИА Новости пока не располагает.