Украина и Польша обсудили "дорожную карту" примирения народов двух стран

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Киев и Варшава обсудили проект "дорожной карты" по вопросам примирения украинского и польского народов, сообщила во вторник пресс-служба администрации украинского президента.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

"(Стороны — ред.) обсудили проект "дорожной карты" по вопросам примирения украинского и польского народов и договорились подготовить ее к подписанию главами Украины и Польши в ближайшее время", — говорится в сообщении администрации по результатам заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.

В администрации сообщили, что основная цель документа — "обеспечение конструктивного характера двустороннего диалога и содействие процессу взаимопонимания между двумя народами для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

Вместе с тем, в ходе заседания стороны согласовали график политического диалога на высшем уровне на текущий год, а также определили приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют "Волынской резней", считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

