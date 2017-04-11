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В мире

ЮНИСЕФ: боевики ИГ* в Мосуле используют детей в качестве живого щита

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (534)
17:4111.04.2017
(обновлено: 17:43 11.04.2017)
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Разрушенные здания в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
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ЖЕНЕВА, 11 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в западном Мосуле используют детей в боевых действиях и в качестве живого щита, школы использовали в качестве своих баз, сообщил журналистам главный координатор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ в Мосуле Бастиан Виньо.

Беженцы на одной из улиц Мосула.
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
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"У нас есть данные об использовании детей в качестве живого щита. Эта схема использовалась в восточном Мосуле и теперь повторяется в западном Мосуле… Люди также боятся, что их заберут в старую часть города… Безусловно, мы видели гораздо больше пострадавших детей (из западного Мосула), чем было в восточном Мосуле", — сказал он.

По словам Виньо, ЮНИСЕФ крайне озабочена судьбой 220 тысяч детей, которые остаются в старом городе, "окруженном войсками коалиции и рискуют жизнью, находясь в руках ИГ*".

© Ruptly
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Он добавил, что ЮНИСЕФ также видела свидетельства того, что ИГ* использует школы и публичные места в качестве своих баз в Мосуле.

"Мы видели это своими глазами… Мы видели разрушения в восточном Мосуле… Количество разрушений в западном Мосуле гораздо выше, чем мы видели в восточном Мосуле, и бои идут ожесточеннее", — сказал Виньо.

Беженцы из Мосула получают гуманитарную помощь. Архивное фото
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
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В целом, после активизации боевых действий в западном Мосуле ЮНИСЕФ наблюдает резкий рост количества детей, которые отстали от своих семей или бежали от боевых действий без сопровождения, по сравнению с ситуацией во время освобождения восточных районов города.

"Мы зарегистрировали 1936 детей, которые путешествовали без сопровождения, или были разделены со своей семьей. Половина из них уже воссоединилась. Но если боевые действия продолжатся с той же интенсивностью, в том числе в старом городе, есть большой риск, что дети будут вновь бежать, окажутся без сопровождения или будут разделены со своими семьями", — сказал он.

Виньо отметил, что спасенные дети страдают от кошмаров и недоедания, и нуждаются в психологической помощи.

"Всего четверть миллиона детей было перемещено с начала операции в Мосуле 17 октября 2016 года. Из них 151 тысяча была переселена только за последние 6 недель активизации боевых действий. И мы наблюдаем, что из западного Мосула бежит больше детей, чем из восточного", — добавил представитель ЮНИСЕФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

© Associated Press
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