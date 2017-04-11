ЮНИСЕФ: боевики ИГ* в Мосуле используют детей в качестве живого щита

ЖЕНЕВА, 11 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в западном Мосуле используют детей в боевых действиях и в качестве живого щита, школы использовали в качестве своих баз, сообщил журналистам главный координатор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ в Мосуле Бастиан Виньо.
По словам Виньо, ЮНИСЕФ крайне озабочена судьбой 220 тысяч детей, которые остаются в старом городе, "окруженном войсками коалиции и рискуют жизнью, находясь в руках ИГ*".
Он добавил, что ЮНИСЕФ также видела свидетельства того, что ИГ* использует школы и публичные места в качестве своих баз в Мосуле.
"Мы видели это своими глазами… Мы видели разрушения в восточном Мосуле… Количество разрушений в западном Мосуле гораздо выше, чем мы видели в восточном Мосуле, и бои идут ожесточеннее", — сказал Виньо.
"Мы зарегистрировали 1936 детей, которые путешествовали без сопровождения, или были разделены со своей семьей. Половина из них уже воссоединилась. Но если боевые действия продолжатся с той же интенсивностью, в том числе в старом городе, есть большой риск, что дети будут вновь бежать, окажутся без сопровождения или будут разделены со своими семьями", — сказал он.
Виньо отметил, что спасенные дети страдают от кошмаров и недоедания, и нуждаются в психологической помощи.
"Всего четверть миллиона детей было перемещено с начала операции в Мосуле 17 октября 2016 года. Из них 151 тысяча была переселена только за последние 6 недель активизации боевых действий. И мы наблюдаем, что из западного Мосула бежит больше детей, чем из восточного", — добавил представитель ЮНИСЕФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.