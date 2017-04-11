Эксперт по кибербезопасности раскритиковал идею фактчекинга Google

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Проверка новостей, которую вводит компания Google, не позволит поставить заслон на пути ложной информации, заявил во вторник РИА Новости основатель консалтинговой компании в сфере кибербезопасности 20K League Джеффри Карр.

"Я полагаю, что эта мера является в высшей степени неверной, и она не прослужит долгое время", — сказал эксперт, являющийся автором ряда книг по кибербезопасности и инициатором проекта по организации конференций с участием специалистов в данной области.

Инициативу Google Карр назвал "уловкой". По его мнению, "она не помешает распространению любых видов информации — честной и ложной, проверенной или ошибочной".

"Единственное решение проблемы заключается в том, чтобы призывать людей критически подходить к новостям. Но похоже, никто не собирается это делать, поскольку денег за это не получишь", — отметил Карр.

Google ранее добавил в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.