ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания сократит численность морской пехоты на 200 человек из-за перехода на новые образцы техники, сообщил начальник генштаба военно-морских сил Соединенного Королевства (лорд Адмиралтейства) Филип Джонс.

Ранее в конце марта британские СМИ сообщали о дефиците бюджета Минобороны из-за чего военное ведомство намерено сократить численность вооруженных сил страны.

"Сокращения пройдут в рамках адаптации к вызовам и опасностям, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Правительство будет инвестировать в новые корабли, подлодки и самолеты. Как только мы введем в строй эти новые вооружения, нам предстоит обеспечить надлежащий уровень их совместного оптимального использования. Мы обеспечим поиск верного баланса численности корабельных матросов и матросов морской пехоты", — говорится в заявлении Джонса.

По его словам, ведомство не будет увольнять планируемых к сокращению 200 морских пехотинцев — численность подразделений будет снижена "естественным способом", в том числе путем незаполнения освобождающихся постов после ухода военных на пенсию.

По оценкам СМИ, британское Минобороны столкнулось с дефицитом бюджета в 10 миллиардов фунтов стерлингов, однако глава ведомства Майкл Фэллон ранее заявлял, что не будет снижать расходы. По мнению министра, с дефицитом следует бороться с помощью повышения эффективности использования имеющихся активов.

По мнению газеты Times, именно из-за дефицита в 10 миллиардов фунтов Британии требуется снизить численность подразделений морской пехоты, в том числе сократить три подразделения спецназа.

Ранее, в феврале лондонское отделение американского Международного института стратегических исследований (IISS) представило ежегодный доклад об объемах военных бюджетов стран мира, в котором констатировало снижение оборонных расходов Великобритании.

Согласно исследованию, в 2016 году только две страны выполняли согласованный НАТО план по финансированию оборонных расходов в размере 2% от ВВП, Великобритания же перестала поддерживать такой уровень расходов, снизив их до 1,98% от ВВП.

При этом британские СМИ сообщают, что сокращение оборонных расходов государство будет проводить скрыто, а вызвано оно, в том числе, падением курса национальной валюты после Brexit. Так как значительную часть сложной военной техники Британия покупает у США, то теперь Лондону требуется больше средств для закупок.