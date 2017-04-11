В Сербии задержали 200 нелегальных мигрантов

БЕЛГРАД, 11 апр – РИА Новости. Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Сербии (УБПОК) задержало около 200 нелегальных мигрантов в районе города Шид на границе с Хорватией, сообщила во вторник газета Blic.
"Задержание произошло по запросу от совета муниципалитета Шид и меня как его главы, направленного республиканским органам с целью решения острой ситуации с мигрантами и проблемы закрытия приемного центра Шид вместимостью 200 человек, в котором фактически находились 500 человек", — цитирует издание главу муниципалитета Шид Предрага Вуковича.
Он уточнил, что задержания прошли в полях вокруг города, после чего "180 человек были перевезены автобусами в Прешево" на границу с Македонией, а еще 20 предстали перед судом за нарушение правил пребывания в республике.
По данным СМИ, перспективы миграционного приемного центра в Шиде пока не определены, решение предстоит принять руководству страны. Представители муниципалитета настаивают на его полном закрытии, другой вариант – размещение только пожилых людей, женщин и детей.