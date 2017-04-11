ОП хочет подключить международных экспертов к расследованию взрыва в Киеве

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ попросит ОБСЕ подключить международных экспертов к расследованию взрыва в Киеве, так как его могли организовать радикалы в целях политической провокации, заявила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

© РИА Новости. Стрингер Перейти в фотобанк Политолог: взрыв в Киеве не выбивается из привычной колеи на улице Владимирской в центре Киева произошел в ночь на вторник. По данным местной полиции, в результате взрыва повреждены окна и частично фасад двух помещений, автомобиль. Пострадавших в результате взрыва нет.

"Я считаю, что к расследованию инцидента со взрывом, который произошел сегодня ночью в Киеве, должны быть подключены международные эксперты. И со своей стороны мы передадим нашу позицию в ОБСЕ. Конечно, вполне возможно, что это был рядовой бандитизм. Однако если это была политическая провокация, спланированная радикальными силами, то не исключено, что подобные действия могут продолжиться, и могут пострадать люди", — сказала Сутормина РИА Новости.