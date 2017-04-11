Жители освобожденных районов Мосула жалуются на бездействие чиновников

МОСУЛ, 11 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Вереницы мосульцев бредут по растерзанным улицам города с котомками, сумками, а кто и с тележками с наскоро наваленным на них скарбом — все, что смогли унести под прицельным огнем террористов ИГ*.

Со стороны этот исход выглядит даже буднично. Кажется, что люди, потерявшие дома, а многие — и близких, вырвавшись из лап радикалов, уже исчерпали все свои эмоции, и теперь молча, не обращая ни на кого внимания, идут в направлении лагеря беженцев. Лишь фото- и телеобъективы журналистов вызывают у мужчин легкую улыбку, заставляя женщин, в спешке, закутывать свои лица платками.

"Слава Всевышнему! Нам удалось вырваться после того, как военные вошли в наш квартал ", — на ходу бросает мне молодой человек, бежавший вместе с отцом и братом из района Матахин в западной части Мосула.

Никто из чиновников так и не приехал

Однако не все горожане стремятся в лагеря беженцев. В районе Тайаран, не настолько сильно пострадавшем от боевых действий, как кварталы в центральной части города, сотни людей высыпали на улицы в ожидании приезда гуманитарной помощи. Бойцы федеральной полиции Ирака просят мужчин и женщин разделиться на две группы и присесть на корточки на одной из небольших площадок квартала. Завожу разговор с одним из жителей о его жизни при ИГ*, но его сейчас волнуют совершенно другие вопросы.

"ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ*) отсюда уже месяц как выгнали! Но до сих пор нет ни воды, ни электричества. Никто из местных чиновников к нам так и не приехал. Тут трупы игиловцев* все еще в некоторых домах валяются, так и до эпидемии недалеко", — прищуриваясь от солнца, бойко говорит сорокалетний Ахмед Салим.

Выговорившись, мужчина все же рассказывает про то, как отступающие фанатики забрали у жителей района все автомобили, чтобы "нашпиговать" их взрывчаткой, про то, как на рынке казнили семьдесят пять человек за попытку бегства в сторону наступающей правительственной армии.

"Да. Среди казненных были и женщины, и дети. Игиловцы* сказали, что все они вероотступники, и расстреляли их", — сказал мужчина, и тут же резко оборвав "интервью", устремил свой взор в сторону едущих грузовиков.

Дар жителям Мосула от братьев-шиитов

Стройные ряды мужчин и женщин при виде машин с гуманитарной помощью, несмотря на строгие окрики полицейских, вмиг нарушились.

Из грузовиков вылезли вооруженные ополченцы из шиитской организации хашд шааби (шиитского ополчения), внесшей значительный вклад в разгром ИГ*. Одетые в камуфляжную форму с небрежно повязанными вокруг шеи платками они вытащили ящики с соком и подозвали детей. Малыши стайкой окружили взрослых, и к напиткам тут же потянулись десятки ручек.

"Дядя, а мне? Дядя, я здесь", — хором кричали обрадованные ребятишки.

"Мы привезли гуманитарную помощь из провинции Ди-Кар. Это дар жителям Мосула от Марджайии (шиитская религиозная инстанция в Ираке). Пусть жители этого города, наши братья, знают, что мы хотим помочь им в их беде", — сказал ополченец по имени Аббас.

В это время родителям малышей в обмен на талоны, которые были у каждого из них в руках, с кузовов грузовиков спускали мешки с рисом и упаковки воды. По словам стоящего рядом со мной капитана федеральной полиции, террористы, желая согнать как можно больше мирных жителей в контролируемые ими районы, пугали этих людей приближающейся армией.

"Игиловцы* пугали их, говоря, что вот придут войска "рафидитов" ("рафид" — "отвергающий", одно из названий шиитов) убивать и грабить безвинных мусульман. А они сейчас увидели, что мы для них делаем, увидели, что солдаты делятся с ними своей едой", — говорит капитан спецназа федеральной полиции Абдель Хаким Фалих.

Закинув — кто на тележку, а кто и на спину — мешки с продуктами, жители района устремились к своим домам мимо минометных расчетов, бьющих по закрепившимся в центре города террористам. Даже отсюда, почти с окраины Мосула, было отчетливо слышно, как снаряды гулко врезались в здания где-то в его старых кварталах.

*Террористическая организация, запрещенная в России