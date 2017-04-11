СМИ назвали возможные причины взрыва в центре Киева

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Взрыв газового баллона или провокация рассматриваются в качестве версий причины инцидента в центре Киева, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
Ранее полиция сообщила, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобиль, никто не пострадал. Правоохранители обнаружили на месте ночного взрыва фрагменты взрывного устройства, которое направят на экспертизу, заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.
Появились новые фото с места ЧП в Киевеhttps://t.co/1ExRpKcfcG#новости#Киев #Владимирская_улица #взрыв pic.twitter.com/njbdbhjaEC— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 11 апреля 2017 г.
"Чуть позже стало известно, что взрыв прогремел в полуподвальном помещении. Ударной волной вынесло окно с частями фасада. При взрыве пострадал припаркованный автомобиль Renault: выбито заднее стекло, помята крыша. Осколки фасада разлетелись на расстояние 25 метров. Взрыв произошел без последующего возгорания. Появилась версия, что взорваться мог газовый баллон", — сообщает издание.
Также издание пишет, что есть и версия о том, что "это провокация, которая позволит обвинить во взрыве активистов, которые блокируют российские банки, чтобы применить к ним меры".
Полиция обнаружила следы взрывчатки на месте ночного взрыва в центре Киева — https://t.co/zS4MNYncJL — #Взрыв #Киев pic.twitter.com/uhaGbysqOQ— Вечерний Курьер (@VKsmiru) 11 апреля 2017 г.