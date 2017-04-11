СМИ назвали возможные причины взрыва в центре Киева

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Взрыв газового баллона или провокация рассматриваются в качестве версий причины инцидента в центре Киева, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

Ранее полиция сообщила, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобиль, никто не пострадал. Правоохранители обнаружили на месте ночного взрыва фрагменты взрывного устройства, которое направят на экспертизу, заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

​"Чуть позже стало известно, что взрыв прогремел в полуподвальном помещении. Ударной волной вынесло окно с частями фасада. При взрыве пострадал припаркованный автомобиль Renault: выбито заднее стекло, помята крыша. Осколки фасада разлетелись на расстояние 25 метров. Взрыв произошел без последующего возгорания. Появилась версия, что взорваться мог газовый баллон", — сообщает издание.

Также издание пишет, что есть и версия о том, что "это провокация, которая позволит обвинить во взрыве активистов, которые блокируют российские банки, чтобы применить к ним меры".

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