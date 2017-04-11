Колизей вновь пострадал от вандализма туристов

РИМ, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Всемирно известный древнеримский Колизей вновь пострадал из-за вандализма туристов, которые стремятся "увековечить" свои имена на стенах одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

Как стало известно РИА Новости, в понедельник 55-летний гражданин Эквадора нацарапал на древних камнях амфитеатра Флавиев имена своей жены и дочери. Незадачливого туриста немедленно задержали смотрители и передали его итальянским карабинерам, которые предъявили ему обвинения в нанесении повреждений памятнику истории и культуры.

Крупные денежные штрафы и общественное порицание, судя по всему, не слишком смущают новоявленных вандалов. С начала года это уже третий подобный случай, совершенный в Колизее. Шестнадцатого января на мраморную плиту амфитеатра неизвестные нанесли итальянское слово "morte" (смерть). Примечательно, что ночью того же дня два бразильских туриста в состоянии сильного алкогольного опьянения проникли на территорию памятника культуры, где и были задержаны охраной, но только потому, что один из них сломал себе тазобедренную кость. Тринадцатого февраля 45-летняя француженка "украсила" стены Колизея надписью "Sabrina 2017".

После этих инцидентов, вызвавших большой общественный резонанс, руководитель управления по охране археологических памятников итальянской столицы Франческо Просперетти заверил, что будут введены усиленные меры по охране Колизея как изнутри, так и снаружи. Тем не менее, акты вандализма в амфитеатре Флавиев не прекращаются. Происходит это даже несмотря на то, что в январе министерство культуры Италии приняло решение о создании Археологического парка Колизея, в который помимо самого амфитеатра вошли Римский форум и Палатинский холм, а также дворцово-парковый комплекс Domus Aurea ("Золотой дом" Нерона), фонтан Meta Sudans ("Потная мета") и некоторые другие всемирно известные памятники Древнего Рима.

Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр всего античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.

В июне 2016 года был завершен первый этап реставрации Колизея, который ежегодно посещают приблизительно 6 миллионов туристов. В этот проект "обувной король" Италии, владелец марок Tod's и Hogan Диего Делла Валле инвестировал 25 миллионов евро. На первом этапе был обновлен внешний контур стен античного амфитеатра. На втором этапе на площади перед Колизеем должен быть построен центр для туристов, который должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году. На реставрацию арены Колизея министерство культуры Италии уже выделило 18 миллионов евро.