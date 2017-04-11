США
11.0411 апреля13:48МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Колизей вновь пострадал от вандализма туристов

13:0911.04.2017
(обновлено: 13:32 11.04.2017)
0250
Колизей. Архивное фото
© РИА Новости. Писаревский
Перейти в фотобанк

РИМ, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Всемирно известный древнеримский Колизей вновь пострадал из-за вандализма туристов, которые стремятся "увековечить" свои имена на стенах одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

Как стало известно РИА Новости, в понедельник 55-летний гражданин Эквадора нацарапал на древних камнях амфитеатра Флавиев имена своей жены и дочери. Незадачливого туриста немедленно задержали смотрители и передали его итальянским карабинерам, которые предъявили ему обвинения в нанесении повреждений памятнику истории и культуры.

Колизей. Рим. Архивное фото
© РИА Новости. Мелик-Карамов
Перейти в фотобанк
Ночная вылазка экстремалов в Колизей привела к бурной полемике в Италии
Крупные денежные штрафы и общественное порицание, судя по всему, не слишком смущают новоявленных вандалов. С начала года это уже третий подобный случай, совершенный в Колизее. Шестнадцатого января на мраморную плиту амфитеатра неизвестные нанесли итальянское слово "morte" (смерть). Примечательно, что ночью того же дня два бразильских туриста в состоянии сильного алкогольного опьянения проникли на территорию памятника культуры, где и были задержаны охраной, но только потому, что один из них сломал себе тазобедренную кость. Тринадцатого февраля 45-летняя француженка "украсила" стены Колизея надписью "Sabrina 2017".

После этих инцидентов, вызвавших большой общественный резонанс, руководитель управления по охране археологических памятников итальянской столицы Франческо Просперетти заверил, что будут введены усиленные меры по охране Колизея как изнутри, так и снаружи. Тем не менее, акты вандализма в амфитеатре Флавиев не прекращаются.  Происходит это даже несмотря на то, что в январе министерство культуры Италии приняло решение о создании Археологического парка Колизея, в который помимо самого амфитеатра вошли Римский форум и Палатинский холм, а также дворцово-парковый комплекс Domus Aurea ("Золотой дом" Нерона), фонтан Meta Sudans ("Потная мета") и некоторые другие всемирно известные памятники Древнего Рима.

Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр всего античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.

В июне 2016 года был завершен первый этап реставрации Колизея, который ежегодно посещают приблизительно 6 миллионов туристов. В этот проект "обувной король" Италии, владелец марок Tod's и Hogan Диего Делла Валле инвестировал 25 миллионов евро. На первом этапе был обновлен внешний контур стен античного амфитеатра. На втором этапе на площади перед Колизеем должен быть построен центр для туристов, который должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году. На реставрацию арены Колизея министерство культуры Италии уже выделило 18 миллионов евро.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена