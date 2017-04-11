Косачев: администрация США встает на путь, "накатанный" предшественниками

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявление США о возможности новых ударов по Сирии говорит о том, что администрация Дональда Трампа потихоньку встает на путь, "накатанный" ее предшественниками, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США готовы снова нанести новые ракетные удары по сирийским войскам в случае осуществления новых химических атак, в которых Вашингтон обвиняет Дамаск, не представляя при этом никаких доказательств. В западных СМИ также появилась информация со ссылкой на анонимные источники в администрации США о том, что РФ якобы могла знать о готовящейся химатаке и что в месте проведения инцидента был замечен российский беспилотник.

"Заявления о готовности США наносить новые удары по Сирии в случае новых химических атак, а также о том, что Россия якобы была заранее осведомлена о применении химоружия 4 апреля – показывают, что новая администрация потихоньку скатывается на путь, "накатанный" ее предшественниками", — сказал Косачев.

Он также подчеркнул, что каждый такой заход США на применение силы и на обвинения других государств "является проверкой в адрес международной общественности – насколько она манипулируема".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Говоря о позиции США в отношении ситуации в Сирии, сенатор отметил, что американцы недвусмысленно заявляют: "если нам надо будет ударить, то повод обязательно найдем". По его словам, обвинения, основанные на том, что неназванный источник сообщил, будто у США есть "не подлежащие опубликованию данные", как некий "неопознанный дрон" мог что-то видеть над какой-то больницей в Сирии, являются голословными.

"Никаких точных доказательств как обычно не предъявляется, но те, кто их с многозначительным видом озвучивает, считают такого рода смысловые конструкции вполне достаточным основанием для предъявления обвинений в адрес других государств", — подчеркнул он.

По мнению политика, это довольно скользкий путь, хотя, как показывает практика, он вполне работает: "Ведь за Ирак и Ливию так никто и не ответил".

"Ни одно разоблачение американской лжи не привело к серьезным последствиям для Вашингтона. Что, в свою очередь, расценивается им как фактическое признание его права действовать от имени международного сообщества без всякого мандата Совбеза ООН и без доказательств от независимых инстанций", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что при этом оркестр "унисонных" международных СМИ предоставляет страшные картинки с указанием виновных без суда и следствия, "европейские политики немедленно выдают свой "одобрямс" любым силовым акциям Америки, а возмущенные люди в Европе и в США требуют сурово покарать "преступников".

Косачев отметил, что все это очень напоминает модель расправ в тоталитарных государствах – та самая модель, которую предлагает миру однополярное устройство. "Ибо даже государства, считающие себя "эталонами демократии", в условиях безнаказанности становятся скорыми на расправу диктаторами", — заключил он.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, нанесли удар по сирийской военной базе. При этом сирийские власти категорически опровергли обвинения в использовании химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.