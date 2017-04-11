Косачев: администрация США встает на путь, "накатанный" предшественниками

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявление США о возможности новых ударов по Сирии говорит о том, что администрация Дональда Трампа потихоньку встает на путь, "накатанный" ее предшественниками, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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"Заявления о готовности США наносить новые удары по Сирии в случае новых химических атак, а также о том, что Россия якобы была заранее осведомлена о применении химоружия 4 апреля – показывают, что новая администрация потихоньку скатывается на путь, "накатанный" ее предшественниками", — сказал Косачев.
Он также подчеркнул, что каждый такой заход США на применение силы и на обвинения других государств "является проверкой в адрес международной общественности – насколько она манипулируема".
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Говоря о позиции США в отношении ситуации в Сирии, сенатор отметил, что американцы недвусмысленно заявляют: "если нам надо будет ударить, то повод обязательно найдем". По его словам, обвинения, основанные на том, что неназванный источник сообщил, будто у США есть "не подлежащие опубликованию данные", как некий "неопознанный дрон" мог что-то видеть над какой-то больницей в Сирии, являются голословными.
По мнению политика, это довольно скользкий путь, хотя, как показывает практика, он вполне работает: "Ведь за Ирак и Ливию так никто и не ответил".
"Ни одно разоблачение американской лжи не привело к серьезным последствиям для Вашингтона. Что, в свою очередь, расценивается им как фактическое признание его права действовать от имени международного сообщества без всякого мандата Совбеза ООН и без доказательств от независимых инстанций", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что при этом оркестр "унисонных" международных СМИ предоставляет страшные картинки с указанием виновных без суда и следствия, "европейские политики немедленно выдают свой "одобрямс" любым силовым акциям Америки, а возмущенные люди в Европе и в США требуют сурово покарать "преступников".
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, нанесли удар по сирийской военной базе. При этом сирийские власти категорически опровергли обвинения в использовании химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.