Польский эксперт об обвинениях против диспетчеров из РФ: "притянуто за уши"

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Обвинение российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, которые выдвинуты в Польше, "притянуты за уши", заявил бывший замглавы первой польской комиссии, расследовавшей инцидент вскоре после происшествия, Мачей Ласек.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.
Вторую комиссию созвал министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.