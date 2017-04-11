Польский эксперт об обвинениях против диспетчеров из РФ: "притянуто за уши"

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Обвинение российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, которые выдвинуты в Польше, "притянуты за уши", заявил бывший замглавы первой польской комиссии, расследовавшей инцидент вскоре после происшествия, Мачей Ласек.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

"Утверждение, что диспетчеры в Смоленске хотели довести до катастрофы, – сильно притянутая за уши теория", — сказал Ласек, выступая во вторник в ходе заседания комиссии парламента. При этом он отметил, что вопиющим фактом является нереагирование экипажа на предупреждение системы TAWS (система предупреждения о столкновении с землей).

Вторую комиссию созвал министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.