Премьер Украины заверил, что не будет выдвигаться в президенты в 2019 году

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил, что не намерен баллотироваться в президенты страны на очередных выборах в 2019 году.

"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы правительства.

Очередные выборы президента пройдут на Украине в 2019 году.