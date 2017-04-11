Гройсман выступил против разрешения иностранцам покупать землю

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман выступает против разрешения крупным корпорациям и иностранцам покупать землю и после отмены моратория на продажу сельхозугодий.

МВФ одобрил на прошлой неделе выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения.

"Ни одного сантиметра украинской земли иностранцам! Мы не поддерживаем открытие рынка для крупных корпораций и холдингов, мы считаем, что нужно открыть рынок для украинских граждан", — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что правительство в ближайшее время внесет свои предложения по земельной реформе и рассчитывает на ее принятие парламентом до конца текущей сессии Верховной рады Украины, которая заканчивается в июле.