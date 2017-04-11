Меланшон опережает Фийона в первом туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон продолжает укреплять свои позиции в первом туре борьбы за кресло президента страны, обгоняя другого кандидата — экс-премьера Франсуа Фийона, свидетельствуют данные опроса компаний Ifop и Fiducial.

Согласно этим данным, опубликованным во вторник агентством Рейтер, Меланшон в первом туре выйдет на третье место с поддержкой 19% избирателей, уступив лишь лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (24%) и экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону (23%).

Экс-премьер Фийон получит 18,5% голосов избирателей.

По результатам опроса, явка в первом туре составит 68%, тогда как от голосования воздержатся 32% избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.