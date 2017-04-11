Во Франции ищут клоуна с бензопилой, пугавшего автомобилистов

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция департамента Кот-д'Армор на западе Франции разыскивает неизвестного, который в костюме клоуна с бензопилой пугал водителей.

Как передает портал France Info, в ночь на воскресенье автомобилист увидел человека, одетого в желтые штаны и малиново-фиолетовую куртку. Его лицо закрывала маска сварщика, а в руках была бензопила.

​Бдительный водитель предупредил местных жандармов. Клоуна схватили, но тому удалось вырваться и скрыться. Убегая от погони, он сбросил костюм, маску и выкинул пилу. Мужчину сопровождали еще два человека. Какова была их роль в этих событиях, не уточняется.

"Жандармы считают, что это была просто плохая шутка. Вместе с тем, они хотят прояснить ситуацию, чтобы не столкнуться с новым всплеском популярности "злых клоунов", — отмечает портал.

Осенью 2016 года по ряду стран, в том числе в США, Великобритании, Германии и Швеции, прокатилась волна нападений "злых клоунов". В некоторых случаях злоумышленники были вооружены.