Во Франции ищут клоуна с бензопилой, пугавшего автомобилистов

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция департамента Кот-д'Армор на западе Франции разыскивает неизвестного, который в костюме клоуна с бензопилой пугал водителей.
Как передает портал France Info, в ночь на воскресенье автомобилист увидел человека, одетого в желтые штаны и малиново-фиолетовую куртку. Его лицо закрывала маска сварщика, а в руках была бензопила.
Landéhen: un #clown armé d'une tronçonneuse effraie les automobilistes, un appel à témoins lancé https://t.co/2ubQguXffB #Faitsdivers pic.twitter.com/iRnYDxQOZt
— France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 11 апреля 2017 г.
Бдительный водитель предупредил местных жандармов. Клоуна схватили, но тому удалось вырваться и скрыться. Убегая от погони, он сбросил костюм, маску и выкинул пилу. Мужчину сопровождали еще два человека. Какова была их роль в этих событиях, не уточняется.
Осенью 2016 года по ряду стран, в том числе в США, Великобритании, Германии и Швеции, прокатилась волна нападений "злых клоунов". В некоторых случаях злоумышленники были вооружены.