В Белоруссии впервые завели дело о незаконном вооруженном формировании

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье "создание незаконного вооруженного формирования" впервые возбуждено в Белоруссии, обвинение предъявлено 20 фигурантам, сообщило в понедельник государственное издание "СБ.Беларусь сегодня".

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек, в том числе активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что его планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. КГБ до сих пор не обнародовал официальную информацию о числе лиц, которым было предъявлено обвинение.

"По делу о подготовке массовых беспорядков проходит 35 человек. Из них 17 предъявлено обвинение. Они арестованы. Еще 18 человек в статусе подозреваемых. Четверо из подозреваемых задержаны. Обвинение по статье 287 УК РБ предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела", — сообщает издание со ссылкой на полученную от следствия информацию.

По данным издания, уголовное дело о "создании незаконного вооруженного формирования" возбуждено в Белоруссии впервые.

"Следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением", — говорится в сообщении.

По информации "СБ.Беларусь сегодня", речь идет о членах незарегистрированной организации "Белый легион", которая "объявив об уходе со сцены, продолжила существование, более того — тайно развивалась".

Согласно сообщению, "Белый легион" связан с зарегистрированным в Чехии оппозиционным "Молодым фронтом", а лидер "Белого легиона" Сергей Числов, который в настоящее время проживает за пределами Белоруссии, — с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. По данным издания, "через "легион" прошли три–четыре сотни человек", в том числе через "подростковый проект" "легиона" — бобруйский военно–патриотический клуб "Патриот".