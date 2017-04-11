В Белоруссии впервые завели дело о незаконном вооруженном формировании

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье "создание незаконного вооруженного формирования" впервые возбуждено в Белоруссии, обвинение предъявлено 20 фигурантам, сообщило в понедельник государственное издание "СБ.Беларусь сегодня".
"По делу о подготовке массовых беспорядков проходит 35 человек. Из них 17 предъявлено обвинение. Они арестованы. Еще 18 человек в статусе подозреваемых. Четверо из подозреваемых задержаны. Обвинение по статье 287 УК РБ предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела", — сообщает издание со ссылкой на полученную от следствия информацию.
По данным издания, уголовное дело о "создании незаконного вооруженного формирования" возбуждено в Белоруссии впервые.
"Следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением", — говорится в сообщении.
По информации "СБ.Беларусь сегодня", речь идет о членах незарегистрированной организации "Белый легион", которая "объявив об уходе со сцены, продолжила существование, более того — тайно развивалась".
Согласно сообщению, "Белый легион" связан с зарегистрированным в Чехии оппозиционным "Молодым фронтом", а лидер "Белого легиона" Сергей Числов, который в настоящее время проживает за пределами Белоруссии, — с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. По данным издания, "через "легион" прошли три–четыре сотни человек", в том числе через "подростковый проект" "легиона" — бобруйский военно–патриотический клуб "Патриот".