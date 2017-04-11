Генсек ООН призвал к перезапуску мирных переговоров по Западной Сахаре

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к проведению новых переговоров по урегулированию многолетних споров о статусе Западной Сахары, передает агентство Рейтер.
"Я намерен предложить перезапуск переговорного процесса с новой динамикой и новым духом. Чтобы достичь прогресса, переговоры должны быть открыты для продолжений и идей от обеих сторон. Алжир и Мавритания как соседние страны могут и должны сделать важный вклад в этот процесс", — говорится в докладе генсека, представленном на рассмотрение Совбеза.
Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной ─ Мавритании.
В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.