Фийон отказался обсуждать новые скандальные данные о своей жене

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон в эфире телеканала France2 отказался обсуждать информацию издания Mediapart об очередном обмане в связи с фиктивным трудоустройством супруги.

Ранее издание сообщило, что изначально Фийон утверждал, что его жена Пенелопа получала деньги в качестве чиновника Национального собрания Франции с 1986 года. В действительности, как выяснила газета, она была трудоустроена и получала средства с 1982 года.

"Я не буду подпитывать мыльную оперу клеветы. Я больше ни слова не скажу по этим вопросам", — сказал Фийон.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона.

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.