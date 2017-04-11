США призвали Венесуэлу разрешить участие в выборах для лидера оппозиции

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США в понедельник призвали власти Венесуэлы отменить запрет на участие в политической деятельности для одного из лидеров оппозиции в стране Энрике Каприлеса.
Ранее Верховный суд страны запретил Каприлесу, который ранее был кандидатом в президенты, выдвигаться на выборные должности в течение 15 лет. В госдепартаменте отметили, что это решение вызывает "серьезную озабоченность".
После решения суда в Венесуэле начались массовые акции протеста.
"Мы призываем демонстрантов не прибегать к насилию и призываем правительственные силы правопорядка защитить мирный протест, а не запрещать его. Свобода собраний является универсальным правом человека, которое венесуэльские власти должны уважать", — говорится в сообщении.