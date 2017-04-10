Европейский активист рассказал о возможных недостатках фактчекинга Google

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новый механизм проверки новостей на достоверность, который ввела компания Google, может затронуть СМИ, представляющие альтернативную точку зрения, так как беспристрастность IT-гиганта не может быть гарантирована, заявил РИА Новости представитель бельгийской неправительственной организации Vrede Людо де Брабандер.

"Я действительно боюсь, что альтернативные и критически настроенные новостные агентства могут стать жертвами такого рода проверки фактов. Нет гарантии, что она будет проходить независимо и сможет затронуть искажения, которые произвели мейнстримовые СМИ. Перед нами стоит опасность того, что мы подвергнемся действию установок мейнстримовых политиков без гарантии того, что они будут основаны на фактах, в то время как альтернативные взгляды будут поставлены под сомнение", — сказал он.

Активист считает, что новая функция Google может стать "инструментом пропаганды" и может быть использована для ведения информационных войн. Представитель бельгийского движения также сомневается в том, что новый механизм американской корпорации сможет обеспечить политически беспристрастную проверку фактов.

"У меня мало веры в механизм проверки фактов, запущенный монополистской площадкой (Google), которая близко связана с западной политической и культурной системой власти. История не раз доказала, что большие медиакорпорации можно легко использовать в международной политической борьбе, например, если вспомнить, как фабриковались сообщения перед иракской войной в 2003 году", — добавил он.

Google ранее добавил в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.