СМИ: в Кувейте задержали подозреваемых в подготовке терактов в эмирате

ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали группу, которая подозревается в подготовке теракта в шиитском молельном доме и нападении на жилой комплекс для американских военных, сообщила в понедельник кувейтская газета "Ар-Райи" со ссылкой на источники в силах безопасности.

По информации издания, в группе, которая планировала теракты в разных районах Кувейта, состояли четыре человека, в том числе, последователь ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) из Кувейта Хусейн аз-Зуфейри и его жена родом из Сирии, которые скрылись на Филиппинах несколько месяцев назад и были арестованы там по запросу кувейтской полиции.

Кроме того, в рамках этой операции силы безопасности задержали сирийца, который преподавал химию в одной из кувейтских школ, ему предъявили обвинение в координации действий подозреваемых в терроризме. Полиция обнаружила предположительно заложенные ими взрывные устройства в трех местах, в том числе, в шиитском молельном доме в районе Эль-Салибхат.

Источники отметили, что силы безопасности продолжают обыски и аресты в разных районах Кувейта, чтобы раскрыть всю террористическую сеть.