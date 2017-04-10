Трюдо: Канада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова работать с союзниками для усиления санкций в отношении России, сообщает телеканал CBC. © AFP 2017/ KIRSTY WIGGLESWORTH Политолог: США и Британия затеяли новую партию против России

"Канадой уже были введены строгие санкции (в отношении РФ — ред.) Мы всегда готовы работать с нашими союзниками, чтобы их усилить", — приводит телеканал заявление Трюдо в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремлю неизвестно о возможности введения США новых санкций в отношении России, трудно говорить о какой-то ответной реакции, не зная, о чем идет речь, каких-либо заявлений от Дональда Трампа и его администрации не звучало.