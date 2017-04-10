На Украине неизвестные расстреляли из гранатомета ночной клуб

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Ночной клуб обстреляли в воскресенье из гранатомета в городе Смела Черкасской области в центральной Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции.

Ранее местные СМИ сообщили, что обстрелян был ночной клуб.

"Действительно", — подтвердили в пресс-службе полиции.

"Около 7.00 (совпадает с мск) сообщили, что в центре города Смела на детской площадке был обнаружен тубус от гранатомета… Вблизи этой детской площадки находится развлекательное заведение, в нем было видно отверстие, во время осмотра было обнаружено часть ракеты от этого гранатомета", — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, открыто уголовное дело по статье "хулиганство".