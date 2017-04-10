Саперы взорвали забытый рюкзак в Лукке, где открывается саммит глав МИД G7

ЛУККА (Италия), 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Саперы взорвали подозрительный рюкзак на одной из площадей итальянской Лукки, где в понедельник открывается саммит глав МИД стран "большой семерки", заявил РИА Новости представитель корпуса карабинеров, обеспечивающих безопасности на мероприятии.

"Где-то в районе 11 утра на Пьяццале Верди был найден забытый кем-то рюкзак, на место прибыли пожарные и полиция, оцепившие район происшествия. Потом рюкзак в целях безопасности взорвали саперы, никакой бомбы не было," — заявил собеседник агентства.