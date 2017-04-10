Бут объяснил, почему не хочет обращаться к Трампу за помилованием

РИА НОВОСТИ. ВИКТОР БУТ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ К ТРАМПУ С ПРОШЕНИЕМ О ПОМИЛОВАНИИ, ПОСКОЛЬКУ НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ВИНОВНЫМ