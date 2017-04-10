Глава Нацбанка Украины заявила об угрозах в свой адрес

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожал один из олигархов, при этом имени его не назвала.

"Команда (команда Гонтаревой — ред.)присутствовала, когда эти угрозы были в отношении меня и Екатерины Рожковой (заместитель главы Нацбанка — ред.)", — сказала Гонтарева на брифинге, отвечая на вопрос об угрозах в свой адрес.

По словам Гонтаревой, команда не разрешает ей называть имя олигарха, который ей угрожал.

Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. К настоящему времени президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".