Глава Нацбанка Украины заявила об угрозах в свой адрес

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожал один из олигархов, при этом имени его не назвала.
По словам Гонтаревой, команда не разрешает ей называть имя олигарха, который ей угрожал.
Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. К настоящему времени президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения.
Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".