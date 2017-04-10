Главы МИД Словакии, Венгрии и Чехии посетят Киев 11 апреля

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Главы МИД Словакии, Венгрии и Чехии посетят Киев с совместным визитом во вторник, сообщила пресс-служба украинского МИД в понедельник.

"Одиннадцатого апреля 2017 года на Украине с совместным визитом будут находиться министры иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, Венгрии Петер Сийярто и Чешской Республики Любомир Заоралек", — сообщает МИД Украины.

По данным ведомства, целью визита является подтверждение поддержки упомянутыми странами суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией в Донбассе, обсуждение дальнейшей практической помощи Украине, в частности, в проведении внутренних реформ на Украине.

По данным МИД, в 12.10 11 апреля состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Словакии, Венгрии и Чехии.