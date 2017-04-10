Норвежские власти оценили готовность к отражению террористических угроз

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Готовность Норвегии противостоять террористическим угрозам в настоящее время высока, как никогда прежде, сообщил министр юстиции королевства Пер-Вилли Амундсен, слова которого приводит телекомпания NRK.

В воскресенье, 9 апреля, глава полиции безопасности Норвегии Бенедикте Бьернланн сообщила о том, что спецслужбы решили повысить уровень террористической угрозы в королевстве на два месяца до "вероятного" — это предпоследний уровень по шкале террористической безопасности. Связано это с недавним терактом в столице Швеции и обнаружением самодельного взрывного устройство в Осло в ночь на воскресенье. По мнению спецслужб, эффект от произошедших во многих странах мира терактов может оказаться заразительным для тех, кто симпатизирует радикальным группировкам.

"Норвегия хорошо подготовлена, у нас хорошо подготовлены силы полиции. Я убежден, что готовность Норвегии находится на хорошем уровне и никогда не была лучше", — сказал министр Амундсен.

В то же время правоохранительные органы королевства приняли решение о продлении временного вооружения полицейских патрулей в крупных городах страны и в аэропорту Осло. Также особое внимание будет уделено празднованию дня конституции 17 мая и другим мероприятиям, в которых предполагается участие большого количества людей.