В Минобороны Турции рассказали о потерях РПК с июля 2015 года

АНКАРА, 10 апр— РИА Новости. Турецкие силы безопасности нейтрализовали, начиная с июля 2015 года, 10091 члена запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), из них 7071 уничтожен, заявил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык.

"С 23 июля 2015 года и по сегодняшний день силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 террориста PПK. Из них 7071 террорист уничтожен, 1020 ранены, 963 задержаны, 1037 сложили оружие и сдались властям", – цитирует Ышыка агентство Anadolu.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц.