Испания попросила Францию предоставить доступ к тайникам группировки ЭТА

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Судья Национального суда Испании Элой Веласко обратился к властям Франции с просьбой предоставить доступ сотрудникам гражданской гвардии к тайникам с оружием, информацию о которых передала баскская группировка ЭТА, передает телеканал ABC.

По информации телеканала, судья направил судебное поручение во Францию для получения информации о 120 единицах огнестрельного оружия, 3 тоннах взрывчатки, боеприпасах и детонаторах, обнаруженных в тайниках. Сообщается, что испанская сторона хочет получить доказательства различных нападений, совершенных ЭТА на территории Испании, которые пока не удалось раскрыть.

Ранее международная комиссия по проверке подтвердила, что террористическая баскская группировка ЭТА передала французским правоохранителям список из 12 тайников с оружием в департаментах Жер, Атлантические Пиренеи и Верхние Пиренеи в рамках односторонней инициативы по разоружению.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.