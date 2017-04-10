В ГД раскритиковали данные СМИ о слежке за американцами с помощью ГЛОНАСС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал абсурдом сообщения западных СМИ, что Россия якобы следит за американцами из Никарагуа с помощью ГЛОНАСС.

Американская газета Washington Post опубликовала материал, в котором официальные чиновники США предположили, что с территории российской станции ГЛОНАСС в Никарагуа может вестись наблюдение за гражданами США.

"Всё это абсурд и вымысел, рассчитанный на неподготовленного обывателя", — заявил Шаманов РИА Новости.