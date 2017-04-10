Меланшон укрепляет позиции на выборах президента Франции, показал опрос

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон в опросах общественного мнения укрепил свои позиции на 2 процентных пункта, тогда как трое лидеров гонки потеряли по 1 пункту.

Как свидетельствуют данные обнародованного в понедельник опроса компании OpinionWay, за выходные Меланшон смог подняться с отметки в 16% голосов избирателей до 18%. В то же время ключевые участники борьбы за пост главы государства — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Франсуа Фийон — потеряли по одному процентному пункту. Теперь за Ле Пен готовы голосовать 24% избирателей, за Макрона — 23%, а Фийона поддерживают 19% избирателей.

Расклад сил в прогнозах на второй тур не изменился за выходные. Ле Пен по-прежнему прочат поражение от любого из двух наиболее вероятных противников. Так, Макрону она проиграет с результатом 38% против 62% у экс-министра. Разрыв при встрече с Фийоном будет меньше: 43% у Ле Пен против 57% у Фийона.

Опрос проводился в период между 7 и 9 апреля, участие в нем приняли 1565 французов в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Жан-Люк Меланшон — лидер движения "Непокорившаяся Франции", более 7 лет имеющий мандат евродепутата. В период с 2000 по 2002 год занимал должность министра по профессиональному образованию в правительстве Лионеля Жоспена при президенте Жаке Шираке.

В ходе первых в истории Франции теледебатов, участие в которых 4 апреля принимали все 11 кандидатов в президенты, именно Меланшон был признан наиболее убедительным кандидатом. В его поддержку выступили 25% телезрителей, тогда как Макрона поддержали лишь 21% респондентов, а Фийона — 15%. После дебатов число избирателей, поддерживающих Меланшона, стало демонстрировать сильную положительную динамику. Согласно обнародованному в минувшую пятницу опросу компании BVA, Меланшон и Фийон сравнялись по числу симпатизирующих французов, разделив вторую строчку рейтинга. Первую строчку разделили между собой Ле Пен и Макрон.

В воскресенье был опубликован опрос компании Kantar Sofres, который так же прочил Меланшону место за Ле Пен и Макроном. За него, по данным опроса, намеревались проголосовать 18% избирателей, тогда как за Фийона — на 1 процентный пункт меньше.