Коалиция в Раде не видит оснований для отставки правительства Украины

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Коалиция в Верховной раде Украины не имеет оснований для признания работы кабмина Владимира Гройсмана неудовлетворительной, заявила на брифинге в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля прошлого года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Пока дата такого отчета в парламенте не назначена.

"Я думаю, что когда будет сделана по комитетам комплексная оценка, после этого парламент определится, что делать с правительством. В коалиции нет голосов и нет нужны менять правительство, мы считаем, что правительство Гройсмана справилось… Нет голосов, и мы считаем, что нет оснований признать работу правительства Гройсмана неудовлетворительной", — сказала Луценко.

Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля назначил своим представителем в Верховной раде замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", жену генпрокурора страны Ирину Луценко. Ранее эту должность занимал Артур Герасимов.