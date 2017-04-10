Министр финансов Украины надеется, что Нацбанк возглавит профессионал

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется, что Национальный банк страны возглавит профессионал, который сможет продолжить реформы Валерии Гонтаревой.

В понедельник глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая, и подала президенту свои рекомендации по кандидатурам на пост главы регулятора. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

"Конечно, Нацбанк сейчас — крепкая организация, но не стоит недооценивать роль будущего руководителя. Надеюсь, что главой Нацбанка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое движение", — написал Данилюк в Facebook.

Министр отмечает, что Гонтаревой удалось собрать сильную команду и удержать стабильность банковской системы.

"Валерия Гонтарева — настоящий change-maker. Она собрала сильную команду, которая превратила Национальный банк Украины в действительно эффективный регулятор и движущую силу реформ во всем финансовом секторе. Команде Нацбанка удалось удержать стабильность банковской системы в очень сложных условиях", — отмечает глава Минфина.