В Осло усилят меры безопасности в День конституции

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности будут предприняты в столице Норвегии во время празднования одного из главных праздников страны – Дня конституции 17 мая из-за повышения уровня террористической угрозы, сообщает издание Aftenposten со ссылкой на главу городского совета Осло Реймонда Йохансена.
"В этом году меры безопасности для публики будут организованы иначе, чем раньше", — сообщил Йохансен. Он добавил, что власти города будут работать совместно с правоохранителями, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Семнадцатое мая – день принятия конституции Норвегии, главный государственный праздник королевства. В этот день во всех городах проходят праздничные шествия, устраиваются гуляния.