В Осло усилят меры безопасности в День конституции

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности будут предприняты в столице Норвегии во время празднования одного из главных праздников страны – Дня конституции 17 мая из-за повышения уровня террористической угрозы, сообщает издание Aftenposten со ссылкой на главу городского совета Осло Реймонда Йохансена.

"В этом году меры безопасности для публики будут организованы иначе, чем раньше", — сообщил Йохансен. Он добавил, что власти города будут работать совместно с правоохранителями, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Семнадцатое мая – день принятия конституции Норвегии, главный государственный праздник королевства. В этот день во всех городах проходят праздничные шествия, устраиваются гуляния.

В воскресенье, 9 апреля, шеф полиции безопасности Норвегии Бенедикте Бьернланн сообщила о том, что спецслужбы решили повысить уровень террористической угрозы в королевстве до "вероятного" — это предпоследний уровень по шкале террористической безопасности. Связано это с недавним терактом в столице Швеции и обнаружением самодельного взрывного устройство в Осло в ночь на воскресенье. По мнению спецслужб, эффект от произошедших во многих странах мира терактов может оказаться заразительным для тех, кто симпатизирует радикальным группировкам.