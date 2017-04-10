Полиция, расследуя теракт, обыскала предприятие под Стокгольмом
12:4510.04.2017
(обновлено: 12:57 10.04.2017)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Полиция Швеции провела обыски на предприятии в пригороде Стокгольма в рамках расследования террористической атаки в центре столицы, сообщает Радио Швеции (Sveriges Radio) со ссылкой на заявление представителя полиции Карины Скагерлинд.
"Мы продолжаем работу с прежним усердием. Как я уже говорила ранее, она включает в себя различные следственные мероприятия", — цитирует радиостанция слова Скагерлинд.
Ранее сообщалось, что все задержанные по делу о теракте в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, отпущены, под арестом остаются двое подозреваемых.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.
В общей сложности полиция Стокгольма по подозрению в совершении теракта в Стокгольме арестовала двоих. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет. В воскресенье полиция Стокгольма также сообщила, что по делу о теракте задержала пять человек. Точную цифру они не назвали. Именно эти задержанные, судя по всему, и отпущены.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.