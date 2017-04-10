Неизвестные в Полтаве подожгли дом матери депутата партии "Свобода"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Неизвестные в Полтаве устроили пожар в дом матери Юлиана Матвийчука — руководителя фракции партии "Свобода" в Полтавском городском совете и активного участника акций, участники которых требуют отставки главы Полтавы Александра Мамая.

Матвийчук является одним из активных участников блокирования здания Полтавского горсовета, исполкома и митингов в городе, которые проходят после массовых стычек из-за строительства в центре города. Протестующие в понедельник заблокировали здание Полтавского горсовета и исполкома с требованием отставки главы города Александра Мамая.

"Ночью неизвестные кинули зажигательную смесь в дом моей мамы", — написал Матвийчук в понедельник в Facebook.

Полиция сообщает, что проводит проверку.

"По предварительной информации, происшествие произошло вчера. Пожар возле дома увидели жители улицы и сразу его потушили. Указанный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Продолжается проверка", — сообщает полиция.