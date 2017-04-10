В Сомали пять солдат погибли при взрыве у военной школы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник около лагеря военной подготовки недалеко от столицы Сомали Могадишо, пять солдат погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя армии.

Как заявил представитель вооруженных сил страны Абди Хассан (Abdi Hassan), взрывное устройство привел в действие смертник, одетый в военную форму. По его словам, боевик прошел через КПП и подорвался рядом с военными.

По данным агентства, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

В воскресенье у военной базы в столице Сомали произошел еще один взрыв. Жертвами нападения, по последним данным, стали 15 человек.