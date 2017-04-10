В Минюсте отметили прогресс в работе с Украиной по пропуску на границе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия и Украина продвинулась в сотрудничестве по реализации программ, в том числе, по обустройству пунктов пропуска на границе, сообщил в понедельник замминистра юстиции РФ Максим Травников.

"Вместе с регионами нам удалось построить приграничное сотрудничество не только на северо-западе…, но и существенно продвинуться в направлении Казахстана, Азербайджана и Украины, с которой, возможно, мы находимся не в самом лучшем состоянии, с точки зрения отношений. Но где-то тоже смогли наладить контакты с ближними субъектами, муниципалитетами, создать форум на уровне глав государств, обеспечить реализацию ряда программ, ориентированных на региональные нужды, в том числе на обустройство пунктов пропуска и решение экологических проблем", — сказал Травников на парламентских слушаниях в Госдуме.

Другие детали достигнутых соглашений не приводятся.