Эксперт: политика Нацбанка в случае отставки Гонтаревой сильно не изменится

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Принципиальных изменений в политике Национального банка Украины в случае отставки Валерии Гонтаревой с поста главы ведомства не стоит ожидать, считает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что глава Гонтарева подала президенту страны Петру Порошенко заявление об отставке. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

"Я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения. Тот же курс на очищение банковской системы, на санацию банковской системы, курс на постепенное уменьшение количества мелких и нестабильных банков продолжится. Стабилизация ситуации и с Приватбанком, и с другими проблемными банками, продолжение сотрудничества с МВФ и ключевые направления политики, которая сформировалась во времена Гонтаревой, будут продолжены. Возможно, тактика поменяется, форма, но принципиальных изменений в политике Нацбанка я не ожидаю", — сказал он в ходе телефонного включения на телеканале "112 Украина" в понедельник.

По мнению Фесенко, причинами отставки Гонтаревой стала ее усталость и давление, которое на нее оказывалось в последнее время. "Она просто устала, потому что объем работы достаточно большой, напряжение большое, огромное давление на нее оказывалось, в том числе психологическое, были агрессивные атаки на нее, и не только информационные", — считает политолог.

По его мнению, исполняющим обязанности главы Нацбанка до назначения нового главы будет, скорее всего, ее первый заместитель Яков Смолий. Кто может занять пост главы регулятора, эксперт прогнозировать не стал, отметив лишь, что претендент должен устраивать депутатов парламента, так как в противном случае возникнут проблемы с назначением. Вместе с тем Фесенко считает, что отставка Гонтаревой снимет напряжение в обществе, которое было вызвано политикой, проводимой ею на посту главы Нацбанка.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. Ранее с требованием отставки Гонтаревой выступила и фракция "Батькивщина".