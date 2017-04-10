Эксперт: политика Нацбанка в случае отставки Гонтаревой сильно не изменится

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Принципиальных изменений в политике Национального банка Украины в случае отставки Валерии Гонтаревой с поста главы ведомства не стоит ожидать, считает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения. Тот же курс на очищение банковской системы, на санацию банковской системы, курс на постепенное уменьшение количества мелких и нестабильных банков продолжится. Стабилизация ситуации и с Приватбанком, и с другими проблемными банками, продолжение сотрудничества с МВФ и ключевые направления политики, которая сформировалась во времена Гонтаревой, будут продолжены. Возможно, тактика поменяется, форма, но принципиальных изменений в политике Нацбанка я не ожидаю", — сказал он в ходе телефонного включения на телеканале "112 Украина" в понедельник.
По мнению Фесенко, причинами отставки Гонтаревой стала ее усталость и давление, которое на нее оказывалось в последнее время. "Она просто устала, потому что объем работы достаточно большой, напряжение большое, огромное давление на нее оказывалось, в том числе психологическое, были агрессивные атаки на нее, и не только информационные", — считает политолог.
Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. Ранее с требованием отставки Гонтаревой выступила и фракция "Батькивщина".