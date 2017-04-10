США не готовы обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, считают в МИД

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США пока не готовы к активному обсуждению с РФ наиболее острых вопросов борьбы с терроризмом, Москва же к таким контактам открыта, заявил РИА Новости заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Американцы наряду с другими государствами западного полушария являются полноправными членами Организации американских государств и, соответственно, ее специализированных механизмов по борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами — СЕКАТ (межамериканский механизм по борьбе со злоупотреблением наркотиками) и СЕКТЕ (межамериканский комитет по борьбе с терроризмом). Россия как внерегиональная держава участвует в работе этих механизмов в качестве постоянного наблюдателя. Мы развиваем отношения в сфере борьбы с терроризмом со всеми без исключения, не должно быть ни слабых звеньев, ни тихих гаваней. На полях СЕКТЕ российская межведомственная делегация традиционно проводит краткие консультации с рядом ключевых игроков этого региона по отдельным аспектам нашего контртеррористического взаимодействия или по борьбе с другими вызовами и угрозами — наркотиками, транснациональной преступностью, кибербезопасностью, пиратством, и так далее. Иногда американцы попадают в число тех, с кем мы разговариваем, а иногда нет. Это зависит от того, есть ли у нас какие-нибудь особые зависшие вопросы или иные, которые требуется с ними обговорить", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пока "в тех американских ведомствах, которые отвечают за борьбу с терроризмом, прежде всего, в бюро по контртерроризму госдепартамента, в минфине США, который занимается противодействием финансирования терроризма, в других ведомствах, еще не сформировались окончательно команды".

"Поэтому американцы ни на этой площадке, ни, как мы видим, на других площадках пока не готовы к активному обсуждению с нами наиболее острых и актуальных вопросов борьбы с терроризмом. Соответственно, мы просто набрались терпения и ждем, что американцы в какой-то момент получат эти инструкции, люди займут свои должности, и тогда мы попробуем возобновить с ними полноценный диалог. Повторяю, что мы к таким контактам открыты", — подчеркнул российский дипломат.