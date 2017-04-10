Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке, сообщило Блумберг

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту страны Петру Порошенко заявление об отставке, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко не ответил на запрос агентства.

Позднее в понедельник состоится пресс-конференция главы и членов правления регулятора, сообщил Нацбанк Украины в Facebook.

В прошлый понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее в тот же день Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.