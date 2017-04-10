Минобороны НКР заявило о 30 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (296)

ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 30 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Девятого апреля и в ночь на 10 апреля вооруженные силы Азербайджана 30 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 250 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация на всем протяжении линии соприкосновения относительно спокойная.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о почти 120 нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе за сутки.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>