Минобороны НКР заявило о 30 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 30 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Девятого апреля и в ночь на 10 апреля вооруженные силы Азербайджана 30 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 250 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация на всем протяжении линии соприкосновения относительно спокойная.
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о почти 120 нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе за сутки.
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