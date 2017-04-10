В Теннесси три надзирателя пострадали во время беспорядков в тюрьме

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Три сотрудника тюремной охраны пострадали в результате беспорядков в центральной тюрьме американского штата Теннесси, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Как сообщила представитель управления исполнения наказаний штата Элисон Рандгаард, пострадавшие надзиратели были госпитализированы по воздуху. Состояние двух из них оценивается как критическое.
Местные власти расследуют обстоятельства инцидента, участвующие в беспорядках заключенные понесут соответствующее наказание.