В Теннесси три надзирателя пострадали во время беспорядков в тюрьме

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Три сотрудника тюремной охраны пострадали в результате беспорядков в центральной тюрьме американского штата Теннесси, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в воскресенье вечером три тюремных надзирателя подверглись нападению по меньшей мере 16 заключенных в тюрьме, расположенной в округе Хикмен. Беспорядки в тюрьме продолжались около трех часов. Один из сотрудников тюремной охраны был на некоторое время взят в заложники.

Как сообщила представитель управления исполнения наказаний штата Элисон Рандгаард, пострадавшие надзиратели были госпитализированы по воздуху. Состояние двух из них оценивается как критическое.

Местные власти расследуют обстоятельства инцидента, участвующие в беспорядках заключенные понесут соответствующее наказание.