В Кашмире военные ликвидировали четырех боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии ликвидировали четырех боевиков при попытке пересечь линию контроля, отделяющую индийский штат Джамму и Кашмир от контролируемой Пакистаном территории, сообщило Северное командование армии Индии.

"Четыре хорошо вооруженных террориста в зимней форме пакистанской армии ликвидированы на линии контроля в секторе Керан при попытке ее пересечения", — говорится в сообщении командования в Twitter.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Накануне ситуация в штате Джамму и Кашмир в очередной раз обострилась – в штате прошли дополнительные выборы в нижнюю палату парламента, которые сопровождались акциями протеста сепаратистов. Жертвами столкновений между протестующими и службами безопасности стали не менее восьми человек, свыше 150 человек пострадали.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Сепаратистов активно поддерживает часть местных жителей, нередко устраивая акции протеста, которые перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Так, летом и осенью прошлого года Кашмирскую долину сотрясли массовые акции протеста после ликвидации активиста террористической группировки, более 90 человек погибли, около 12 тысяч человек пострадали.