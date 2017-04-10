В индийском Кашмире число жертв беспорядков возросло до восьми человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, более 150 человек пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших во время прошедших накануне дополнительных выборов в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает в понедельник издание Times of India.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Среди свыше полутора сотен пострадавших как протестующие, так и стражи порядка.

Акции протеста против выборов в нижнюю палату парламента проходили и до дня голосования. В воскресенье, когда проходило голосование от шринагарского избирательного округа, ситуация накалилась и привела к прямым столкновениям стражей порядка и протестующих в различных районах округа Будгам, а также в самой "летней" столице штата, городе Шринагар. Несколько избирательных участков протестующим удалось взять штурмом, они разбивали электронные машины для голосования.

Сепаратисты, которые стоят за протестами, в ответ на гибель протестующих призвали своих сторонников продолжить акции в понедельник. В результате бойкота со стороны сепартистов воскресные выборы показали самую низкую явку за последние 30 лет для шринагарского округа – около 7%. Между тем среду в штате должен пройти второй этап дополнительных выборов, на этот раз в округе Анантнаг.

Неспокойно прошли дополнительные выборы и в других штатах страны. Так, сообщения о беспорядках и столкновениях враждующих политических сил поступали из штатов Мадхья-Прадеш и Тамилнад. Там обошлось без жертв, но имелись пострадавшие.