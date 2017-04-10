Во Французской Гвиане активисты призывают заблокировать все плотины

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Коллектив мобилизации во Французской Гвиане сообщил о "тотальной блокировке" плотин с понедельника, после того как полицейский был тяжело ранен в ходе демонстрации в пятницу, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, плотины "будут полностью перекрыты" после полуночи воскресенья "до дальнейших распоряжений", в том числе для тех, кто захочет их пересечь на мотоцикле, велосипеде и пешком.

Отмечается, что данный призыв вызвал протест со стороны противников коллектива, которые организовали сбор подписей в социальной сети Facebook. "Это недопустимо, чтобы лишали права на свободное перемещение", — приводит агентство слова противников.

Протесты и забастовки во Французской Гвиане идут несколько недель. В минувшее воскресенье протестующие во Французской Гвиане выставили политическое требование и попросили предоставить региону автономию. После чего они потребовали выплатить 2,5 миллиарда евро.

Ситуация в стране ранее привела к тому, что на неопределенный срок был отложен старт ракеты-носителя Ariane 5, которая должна была доставить на орбиту два телекоммуникационных спутников: SGDC и KOREASAT-7.

Французская Гвиана — крупнейшее заморское владение Франции — имеет статус заморского департамента, то есть рассматривается наравне с обычными департаментами в европейской части Франции и считается частью Евросоюза. Здесь действует французское законодательство. Некоторые территории Франции имеют больше самостоятельности, например, Корсика или заморские сообщества — пять самоуправляемых островных территорий в Атлантике и Тихом океане.