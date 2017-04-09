ЦИК Армении распределил мандаты в новом парламенте

ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости. Республиканская партия Армении по итогам парламентских выборов 2 апреля обеспечила стабильное большинство в новом Национальном собрании, получив 58 мандатов или 55,2% от общего числа мест, сообщил в воскресенье на заседании ЦИК глава комиссии Тигран Мукучян.

Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.

"Республиканская партия Армении получила 58 мандатов (в том числе три мандата нацменьшинств – езидской, ассирийской и курдской общин), блок "Царукян" — 31 (в том числе мандат русской общины), блок "Елк" — 9, партия "Дашнакцутюн" — 7", — сказал Мукучян.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала 770 тысяч 441 голос (по предварительным данным на 3 апреля, партия получила около 49% голосов). Блок "Царукян" крупного армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал 428 тысяч 836 голосов, а по предварительным данным, опубликованным неделю назад, — около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — 122 тысячи 65 голосов (по предварительным данным, примерно 7,8%), партия "Дашнакцутюн" — 103 тысячи 48 голосов (по предварительным данным, почти 6,6%).